Слуцкий предложил ввести запрет на движение электросамокатов по тротуарам

Парламентарий также призвал ввести обязательную регистрацию и страхование транспорта, применяемого в коммерческих целях

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, ужесточить административную ответственность за нарушения правил эксплуатации, а также ввести обязательную регистрацию и страхование транспорта, применяемого в коммерческих целях. Соответствующее обращение ЛДПР готовит в правительство РФ, сообщил ТАСС парламентарий.

"Готовим обращение в правительство с предложениями ввести запрет на движение электросамокатов и электровелосипедов, управляемых лицами старше 18 лет, по тротуарам, установить запрет на разговоры по телефону во время управления СИМ без гарнитуры с введением административной ответственности, ввести обязательное спешивание пользователей электровелосипедов и СИМ при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, подземных и наземных переходах и в жилых зонах с установлением административной ответственности. Причем штрафы для нарушителей должны вырасти в разы", - сказал Слуцкий.

Кроме того, по его словам, депутаты от ЛДПР разработали и направили на заключение в правительство РФ законопроект, в котором предлагается "установить понятия "средство индивидуальной мобильности" и "электровелосипед", а также закрепить обязательную регистрацию и страхование электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, используемых для коммерческих целей". "ЛДПР будет добиваться принятия этих предложений", - подчеркнул депутат.

Слуцкий напомнил, что 15 октября в Москве на улице Мосфильмовской курьер на электровелосипеде сбил двенадцатилетнюю девочку. "Когда происходят такие ЧП, у меня возникает только один вопрос: сколько еще людей должны пострадать, чтобы решился вопрос о запрете электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах? Уже десятки погибших. Никакие ограничения скорости не помогут решить проблему с авариями на тротуарах. Электротранспорта там быть просто не должно. Но сейчас пешеходы вынуждены постоянно уворачиваться от несущихся на них курьеров и самокатчиков. Куда пешеходам деваться, если тротуары стали зоной повышенной опасности?" - подчеркнул он.