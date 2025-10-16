Основной период ОГЭ в 2026 году планируется с 2 июня по 6 июля

Дополнительный период может пройти с 3 по 25 сентября

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Проведение основного периода ОГЭ в 2026 году планируется с 2 июня по 6 июля. При этом дополнительный период может пройти с 3 по 25 сентября, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (с 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что начнется основной период ОГЭ 2 июня с экзамена по математике. 6 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 9 июня - по русскому языку. 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики.

Расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат. 29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля - по русскому языку, 3 и 6 июля - по всем учебным предметам кроме русского языка и математики, уточнили в Рособрнадзоре.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября.