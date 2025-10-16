Курская область получит 2,6 млрд рублей на восстановление ЖКХ

Коммунальную инфраструктуру модернизируют в Рыльском, Хомутовском и Большесолдатском районах

КУРСК, 16 октября. /ТАСС/. Кабмин РФ одобрил выделение Курской области более 2,6 млрд рублей на модернизацию и восстановление коммунальной инфраструктуры в Рыльском, Хомутовском и Большесолдатском районах, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Курской областью направлена заявка, чтобы получить доплимиты. <…> Общая сумма, которую мы заявили, - более 3,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - более 2,6 млрд, еще почти 660 млн рублей - внебюджетные источники. <…> Заявка рассчитана на модернизацию и восстановление коммунальной инфраструктуры в Рыльском, Хомутовском и Большесолдатском районах", - написал он в Telegram-канале по итогам участия в заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию.

Хинштейн добавил, что заявка Курской области получила одобрение всех федеральных коллег. Выборка средств запланирована в 2026-2027 годах.

"Это позволит обеспечить надежное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение для 41,5 тыс. жителей. К тому же, эти объекты (всего их порядка 57) включены в программу восстановления и развития приграничья, которую поручил разработать президент", - отметил губернатор.