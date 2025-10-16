ФТС предупредила о мошеннических чат-ботах от имени ведомства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила об обнаружении фейковых аккаунтов чат-ботов от имени ведомства, созданных злоумышленниками в мошеннических целях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФТС.

"Обнаружены фейковые аккаунты чат-ботов от имени ФТС России, созданные злоумышленниками в мошеннических целях", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при возникновении вопросов граждане могут обратиться в единственный чат-бот ФТС России для обратной связи, ссылка на который есть в профиле официального Telegram-канала ведомства, а так же на горячую линию ФТС России по телефону, размещенному на официальных сайтах таможенных органов в разделе "Контакты".