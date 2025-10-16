В Петербурге и области число отцов в декретном отпуске выросло вдвое

Мужчины составляют 15% от числа получающих пособие по уходу за ребенком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Количество отцов Петербурга и Ленинградской области, получающих пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выросло в 2025 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Социального фонда России.

"В 2025 году в два раза выросло количество пап, получающих от отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и папа или другие работающие родственники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что механизм выхода в отпуск по уходу за ребенком для всех един - нужно написать заявление по месту трудоустройства. Далее сведения поступают в региональное отделение Социального фонда, после чего производится выплата. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка заявителя, рассчитанного за два предшествующих календарных года. При этом пособие не должно быть менее 10 103,83 рубля. Максимальный размер выплаты за полный месяц составляет 68 995,48 рубля.

"В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сегодня получает более 67 тысяч человек. Из них 15 процентов составляют мужчины. Выбирая, кто в семье будет ухаживать за маленьким ребенком, а кто пойдет работать, стоит помнить, что после назначения пособия, изменение получателя законодательством не предусмотрено", - привели в пресс-службе слова управляющего отделением Социального фонда по Петербургу и Ленинградской области Константина Островского.