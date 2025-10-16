Более 3 тыс. вологодских школьников посетили театры по Верещагинской карте

Проект запустили в середине сентября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Свыше трех тысяч школьников из половины муниципалитетов Вологодской области посетили театры по Верещагинской карте. Проект запустили в середине сентября, аналогов ему в России почти нет, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Свыше 3 000 школьников из 14 муниципалитетов окунулись в мир театра за первый месяц работы проекта "Верещагинская карта". Новая инициатива дает возможность ребятам от 7 до 13 лет бесплатно посещать спектакли в трех региональных театрах. Аналогов этой инициативы в стране практически нет. Особое внимание уделяем школьникам из многодетных, малоимущих семей и семей участников СВО, а также ученикам сельских школ - для них организуем специальные перевозки", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, школьники уже посмотрели 13 спектаклей. Вологодский областной театр юного зрителя посетили 800 детей, в Театре для детей и молодежи побывали 2 000 школьников, в Театре Деда Мороза - почти 300 ребят.

Вологодские артисты представили спектакли "Почтальон из Николаевки", "Приключения Буратино", "До самого неба", "Сказки Пушкина", "Домой", "Отважные спасатели", "У ковчега в восемь", "Капризная принцесса", "Хитроумный заяц" и "Щелкунчик". До конца года в театральных учреждениях - участниках программы запланировано проведение еще 51 спектакля. Их смогут посетить почти 7 тыс. юных вологжан.

Проект призван сделать театральное искусство доступным для детей, дать им возможность увидеть лучшие спектакли и почувствовать атмосферу сцены, отмечал глава региона. Списки участников проекта формирует министерство образования области на основе заявок школ. В первую очередь, в перечень включают детей из многодетных семей, семей участников СВО и малоимущих семей, ребят, состоящих на профилактическом учете. Также особое внимание уделяют школьникам из отдаленных сел и деревень.