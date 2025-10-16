В Москве вручили премию "Благотворитель Москвы"

Победителей определили в десяти номинациях, в их числе "НКО с историей" и "Лучшая волонтерская программа"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей премии "Благотворитель Москвы", на которой отметили достижения московских некоммерческих организаций (НКО) и благотворителей, а также социально ответственный бизнес, прошла в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году премия приурочена к пятилетию благотворительного сервиса на портале mos.ru. Победителей определили в десяти номинациях, посвященных разным направлениям. К примеру, в номинации "НКО с историей" лучшим стал Центр лечебной педагогики. Он уже больше 35 лет помогает семьям, где растут особые дети, и обучает специалистов", - написал он в своем канале в Мах.

По его словам, в номинации "Лучшая волонтерская программа" премию получил центр "Дом для мамы", который дает возможность людям, побывавшим в трудной жизненной ситуации, с помощью волонтерства и добрых дел почувствовать себя полезными другим. Еще один победитель - фонд "Второе дыхание". Его акцию в помощь людям старшего возраста признали "Лучшей медиакампанией НКО".