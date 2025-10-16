Реклама на ТАСС
Более 100 вологодских объектов здравоохранения обновят до конца 2025 года

На это направили 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов
19:02

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 100 учреждений здравоохранения капитально отремонтируют и модернизируют в Вологодской области до конца 2025 года. На это выделено 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"На работы в 112 учреждениях направили 1,5 млрд рублей, 109 из которых обновляем в рамках "Стратегии 2.0". Среди крупных объектов: капремонт женской консультации № 3 Вологодского городского родильного дома, главного корпуса Вологодской городской больницы № 1, ремонт четвертого этажа Вологодской областной клинической больницы [под новый операционный блок и отделение гинекологии]", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания правительства области.

По программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Вологодской области" обновляют здания Вологодской городской поликлиники № 4, Белозерской ЦРБ, здание скорой помощи в Белозерске и отделение реабилитации Череповецкой городской больницы.

В зоне особого внимания находятся пять региональных объектов - это благоустройство Бабушкинской ЦРБ, обновление системы водоснабжения Верховажской ЦРБ, капремонт Митюковского фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа), помещений Кубенской участковой больницы и хирургического отделения Сокольской ЦРБ.

"Продолжаем возводить модульные конструкции ФАПов, в плане на год - 19 (в прошлом году построили 16 ФАПов). В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поставили конструкции Шольской и Шулмской врачебных амбулаторий. Благоустраиваем территории вокруг ФАПов, установленных в прошлом году", - добавил губернатор.

Как отметил глава региона, всего за пять лет в области планируют установить 98 новых модульных конструкций ФАПов на сумму 755 млн рублей и отремонтировать 138 действующих ФАПов на сумму 455 млн рублей. 

