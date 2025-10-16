Гладков: формат ОГЭ и ЕГЭ в Белгороде в 2026 году зависит от обстановки

В школах на дистанционном обучении сохраняется право выбора: сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены в вузы, сообщил губернатор региона

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Решение о формате проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году в Белгородской области будет приниматься Министерством просвещения РФ с учетом оперативной обстановки. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях.

"Школы Белгорода работают в очном формате, и учащиеся готовятся к сдаче ОГЭ. Решение об особом порядке итоговой аттестации принимает министерство просвещения. Если оперативная обстановка в городе изменится, региональные власти будут обращаться с соответствующим предложением в федеральный центр", - отметил Гладков.

Губернатор также сообщил, что в школах на дистанционном обучении сохраняется право выбора: сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены в вузы. Он добавил, что большинство детей отказываются от таких льгот.

Гладков подчеркнул, что развитие образования - приоритет в работе правительства Белгородской области, особое внимание уделяется безопасности образовательного процесса.