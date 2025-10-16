Минцифры окажет необходимую помощь семьям военкоров Зуева и Войткевича

Министр цифрового развития Максут Шадаев также выразил соболезнования родным погибшего корреспондента МИА "Россия сегодня"

Редакция сайта ТАСС

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев выразил готовность оказать необходимую помощь семьям погибшего в результате атаки ВСУ военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева и пострадавшего военкора Юрия Войткевича.

Читайте также

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

"От имени всего министерства выражаю соболезнования семье Ивана и желаю скорейшего выздоровления Юрию. Мы готовы оказать необходимую помощь", - приводятся слова Шадаева в телеграм-канале министерства.

В Мицифры подчеркнули, что Зуев и Войткевич отважно выполняли свой журналистский долг, а их смелость и профессионализм должны стать примером для россиян.

Ранее в МИА "Россия сегодня" сообщили, что в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб военкор Иван Зуев, тяжелые ранения получил его коллега Юрий Войткевич.