Минцифры окажет необходимую помощь семьям военкоров Зуева и Войткевича
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев выразил готовность оказать необходимую помощь семьям погибшего в результате атаки ВСУ военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева и пострадавшего военкора Юрия Войткевича.
"От имени всего министерства выражаю соболезнования семье Ивана и желаю скорейшего выздоровления Юрию. Мы готовы оказать необходимую помощь", - приводятся слова Шадаева в телеграм-канале министерства.
В Мицифры подчеркнули, что Зуев и Войткевич отважно выполняли свой журналистский долг, а их смелость и профессионализм должны стать примером для россиян.
Ранее в МИА "Россия сегодня" сообщили, что в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб военкор Иван Зуев, тяжелые ранения получил его коллега Юрий Войткевич.