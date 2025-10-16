В Берлине открылась выставка о русских, боровшихся с национал-социализмом

Посмотреть на экспозицию "Малоизвестные страницы Сопротивления" пришли соотечественники и жители Германии, увлекающиеся историей

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Выставка "Малоизвестные страницы Сопротивления", посвященная русским людям в Третьем рейхе, которые боролись с национал-социализмом, открылась в Русском доме (РД) в Берлине. Она продлится до 31 июля 2026 года, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция рассказывает о людях русского происхождения, живших в Германии и участвовавших в сопротивлении нацистской диктатуре. "Для нас эта выставка в год 80-летия Победы во Второй мировой, в Великой Отечественной войне - важна. Мы обращаемся к теме, о которой известно немногим и которая до сих пор остается малоизученной. Речь о русских, которые, находясь в Третьем рейхе, боролись с нацизмом", - рассказал корреспонденту ТАСС директор Русского дома Павел Извольский. При этом он отметил, что у каждого из этих людей были свои причины, своя мотивация и свой путь.

"Всех же их объединяло одно - внутреннее сопротивление злу. Мы считаем важным не только сохранять память об этих людях, но и искать новые имена, восстанавливать их судьбы", - констатировал директор РД, уточнив, что для этого много сделал научный куратор выставки доктор Кристиан Хуфен. "Мы надеемся, что наше начинание станет толчком для новых исследований. Это наш вклад в противодействие попыткам искажения истории", - резюмировал Извольский.

На выставке посетители узнают интересные факты из жизни Сергея Чахотина - сына русского дипломата и матери-гречанки, который был убежден, что, как ученый и как общественный деятель, служит эволюции и прогрессу общества. Его изобретение, нечто вроде протолазера, способствовало развитию микробиологии и медицины. Чахотин придумал символ "Три стрелы", использовавшийся в предвыборной кампании Социал-демократической партии. Кроме того, на экспозиции представлена история жизни семьи Тимофеевых-Ресовских, которая приехала в Берлин в 1925 году, когда Николай Тимофеев-Ресовский и его жена получили задание развивать генетику в Германии.

Среди других биографий - истории арестованной в сентябре 1942 года 19-летней берлинской девушки Лианы Берковиц и Дмитрия Оболенского, который во время Второй мировой войны работал переводчиком в дрезденских фирмах, помогал соотечественникам в плену и выступал с подрывными речами перед начальством. Гости Русского дома также могут ознакомиться с интересными фактами из жизни Александра Нерослова. Будучи апатридом и не являясь членом Коммунистической партии Германии, он вместе с женой с 1933 года поддерживал нелегальные акции коммунистических художников.

Объединенные единой целью

Все представленные на выставке истории посвящены людям разного происхождения, возрастов, профессий и политических взглядов. Когда в 1933 году нацисты пришли к власти, эти люди жили в Германии, однако оставались без немецкого гражданства. Вторая мировая война, особенно нападение нацистской Германии на СССР, изменила многое и стала для некоторых толчком к сопротивлению.

Выставка вызвала живой интерес среди посетителей. Посмотреть на экспозицию пришли не только многочисленные соотечественники, но и жители Германии, увлекающиеся историей. В течение вечера гости Русского дома активно обсуждали экспозицию и делились впечатлениями.

Русское сопротивление в Германии до сих пор практически не изучено, многие источники остаются недоступными для исследователей. В то же время растет интерес к роли русских в европейском движении сопротивления нацистскому режиму. В основном общественности известны фигуры вроде Александра Шмореля, одного из лидеров "Белой розы", или Марии "Мисси" Васильчиковой, чьи "Берлинские дневники" раскрывают ее близкие связи с сопротивлением в германском МИД и заговором против Гитлера 20 июля 1944 года.