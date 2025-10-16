Эксперт Балаклеец: переходный период ЕГЭ важен для интеграции Новороссии

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №1 города Токмак считает, что это позволит ученикам и школам спокойно адаптироваться к новым условиям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Продление переходного периода сдачи ЕГЭ поспособствует успешной интеграции воссоединенных регионов в общероссийскую систему образования. Об этом ТАСС сообщила советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы №1 города Токмак Запорожской области Виктория Балаклеец.

"Это сделает процесс сдачи экзаменов более справедливым и комфортным, а качество образования - стабильным в новых регионах. Такой постепенный переход важен для успешной интеграции региона в общероссийскую систему образования", - сказала она.

По словам Балаклеец, решение поддержать продление переходного периода сдачи ЕГЭ в исторических регионах - это правильный шаг. Такой подход позволит ученикам и школам спокойно адаптироваться к новым условиям.

Она также отметила, что возможность получать аттестат не только по результатам ЕГЭ, но и через промежуточную аттестацию, поможет снять напряжение и даст время преподавателям и учащимся подготовиться к экзаменам как следует.

Ранее правительство РФ поддержало продление переходного периода сдачи ЕГЭ в регионах Донбасса и Новороссии.