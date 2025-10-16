В ГД заявили, что девочки в возрасте 11-14 лет курят вейпы чаще, чем мальчики

Распространение никотинсодержащей продукции среди подростков представляет серьезную угрозу для здоровья молодого поколения, подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Девочки в возрасте 11-14 лет в России курят вейпы чаще, чем мальчики того же возраста, что вызывает серьезную обеспокоенность в контексте ухудшения демографической ситуации в стране. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Среди девочек 11-14 лет кратный рост этого курения. То есть девочка 11-14 лет курит чаще, чем мальчики в этом возрасте. О какой вообще демографии можно говорить?" - сказал Метелев.

Он подчеркнул, что распространение никотинсодержащей продукции, прежде всего вейпов, среди подростков представляет серьезную угрозу для здоровья молодого поколения, а также подрывает усилия государства по улучшению демографической ситуации. "Сколько государство потратит на лечение последствий, которые до сих пор пока не изучены, но все понимают, что там - солевой никотин, тысячи разных смесей, которые точно не в плюс, а в минус", - подчеркнул он.