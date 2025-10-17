В честь юбилея Петропавловска-Камчатского стартовали праздничные мероприятия

Городу исполняется 285 лет, сообщили в мэрии города

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные празднованию юбилея Петропавловска-Камчатского, начались в регионе. Помимо торжественного возложения цветов и праздничного митинга, будет проведена церемония посвящения в Почетные граждане города, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Петропавловску-Камчатскому исполняется 285 лет со дня основания, и основные праздничные мероприятия, традиционно, проводятся в сентябре - при более благоприятных погодных условиях. Однако в день юбилея города, в 12:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) началась церемония возложения цветов первыми лицами края и города, почетными гражданами Петропавловска-Камчатского, школьниками и общественниками к памятнику основателю города - командору Витусу Берингу. Далее пройдет торжественный ритуал посвящения в Почетные граждане города - это звание в 2025 году получат два человека", - сказали в мэрии.

Также в рамках празднования Дня города тематические мероприятия проходят в муниципальных учреждениях образования и культуры. В православных храмах города служат молебны о здравии и долголетии жителей Петропавловска-Камчатского.

17 октября 1740 года - дата основания Петропавловска-Камчатского. В этот день 285 лет назад в Авачинскую губу вошли корабли Второй Камчатской экспедиции - пакетботы "Святой апостол Петр" и "Святой апостол Павел" под командованием Алексея Чирикова и Витуса Беринга.