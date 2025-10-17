Эксперт Борум: саммит РФ и США может помочь урегулированию на Украине

Мероприятие также способно открыть новые возможности в сфере двусторонней торговли, такое мнение высказал почетный председатель совета управляющих американского отделения Международной ассоциации городов-побратимов

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии может помочь сторонам не только достичь договоренностей по Украине, но и открыть новые возможности в сфере двусторонней торговли. Такое мнение высказал ТАСС почетный председатель совета управляющих американского отделения Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.

"Я вновь испытываю уверенность в том, что встреча президентов, которые уважают друг друга, позволит вернуть в нужное русло переговоры по урегулированию на Украине", - отметил он. Как полагает Борум, "понимание обеспокоенности России в сфере безопасности, достигнутое во время визита президента Путина на Аляску, было необходимо". Вместе с тем, по мнению эксперта, применительно к конфликту "возникли сложности, касающиеся ожиданий нескольких заинтересованных сторон".

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что РФ и США "могут добиться прогресса по иным вопросам", помимо урегулирования на Украине. В их числе "нормализация дипломатических отношений и практик, а также открытие новых возможностей в торговле". "США хотят иметь альтернативные источники поставок, а Россия, как я полагаю, хочет больше рынков сбыта", - добавил Борум.

Как сообщил в четверг по завершении телефонного разговора Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уточнил Ушаков.

Саммит РФ - США на военной базе близ Анкориджа (штат Аляска) прошел в середине августа. Общение лидеров двух стран продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.