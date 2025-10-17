Эксперт РАНХиГС рассказала, какую доплату к пенсии можно получить за детей

Доплата полагается за каждого ребенка, находящегося на иждивении, при этом учитывается не более трех детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пенсионеры, у которых на иждивении есть несовершеннолетние дети или дети-студенты, могут получать фиксированную выплату. Доплата за одного ребенка в 2025 году составляет 2,9 тыс. рублей, сообщила ТАСС эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"Доплату к пенсии за детей, которые находятся на их полном обеспечении могут получать как родители родных или усыновленных детей, так и братья, сестры, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, при условии, что дети не имеют трудоспособных родителей, а также родители-пенсионеры совершеннолетних детей, признанных инвалидами до 18 лет", - рассказала она.

Фиксированную выплату за иждивенцев назначают к страховой пенсии по старости, к военной пенсии или к страховой пенсии по инвалидности. Ее могут получать оба родителя-пенсионера. Доплата полагается за каждого ребенка, находящегося на иждивении, при этом учитывается не более трех детей. Если в семье больше трех детей, доплата будет рассчитываться только за троих.

Как пояснила Подольская, размер доплаты на одного ребенка равен 1/3 фиксированной суммы к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Размер доплаты пенсионеру рассчитывается с учетом районного коэффициента.

Так, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2025 году составляет 8,7 тыс. рублей, соответственно в регионах, где нет районного коэффициента, доплата пенсионеру на одного иждивенца в 2025 году составляет 2 909 рублей.

Эксперт РАНХиГС уточнила, что на несовершеннолетних детей до 18 лет, которые находятся на обеспечении пенсионеров, доплата к пенсии устанавливается без относительно подтверждения факта их учебы. В случае если ребенку от 18 до 23 лет, то для получения доплаты к пенсии родители должны предоставить с отделение Социального фонда России справку из учебного заведения об обучении на очном отделении по основной образовательной программе и подтвердить факт иждивения. При этом дети не должны иметь официального дохода.