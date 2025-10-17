ТАСС: матери экс-судьи Верховного суда Момотова ограничили выезд за рубеж

Останкинский суд Москвы ранее удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к Виктору Момотову и его компаньонам об изъятии активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Судебные приставы ограничили выезд из России матери бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова Надежде Ларяновой в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к ее сыну. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Надежде Ларяновой (15.10.1935) в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Виктору Момотову ограничен выезд из России", - сказал собеседник агентства.

Останкинский суд Москвы 14 октября удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко об изъятии активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости.