В ДНР волонтеры культуры проводят арт-терапию для детей из зоны СВО

Проект называется "Осколки тишины", отметила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры" Милена Богданова

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Волонтеры культуры в ДНР запустили в 2025 году проект арт-терапии для детей из зоны СВО, сообщила ТАСС руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры" Милена Богданова.

"В ДНР запущен в этом году проект "Осколки тишины". Наш руководитель реготделения Карина Бозбей из Горловки проводит занятия с детьми, которые пострадали от военных действий. Здесь с привлечением психологов, через арт-терапию, через записи воспоминаний у детей прорабатывают эти эмоции, и уже дальше помогают детям адаптироваться", - рассказала Богданова в ходе форума волонтеров культуры Республики Саха (Якутия).

Она отметила, что в Донбассе и Новороссии работают региональные отделения движения.

Как отмечала Богданова в выступлении перед участниками форума, волонтеры культуры призваны быть частью государственной системы поддержки социально уязвимых групп. Помимо проекта в ДНР в данном направлении работают гуманитарные штабы с участием волонтеров культуры и запущена реставрация старинных зданий в Тобольске.