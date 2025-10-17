Эксперт Пепеляев напомнил о запрете задавать детям непройденный материал на дом

Такое ограничение уже существует на уровне федерального законодательства, сказал начальник нормативно-методического управления ИСМО им. В.С. Лежнева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Запрет для учителей задавать на дом непройденный материал, который предложили депутаты Госдумы, уже действует в рамках федерального законодательства. Об этом ТАСС сообщил начальник нормативно-методического управления ИСМО им. В.С. Лежнева Сергей Пепеляев.

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Сардана Авксентьева направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить учителям задавать на дом непройденный материал.

"На уровне федерального законодательства уже существует такое ограничение", - сказал он.

Пепеляев отметил, что порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения, определено, что домашнее задание предусматривает выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений.