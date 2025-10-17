В Забайкалье до конца 2026 года расселят 10 тыс. кв. м аварийного жилья

Деньги выделили по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе правительства региона

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Более 10 тыс. кв. м аварийного жилья расселят в Забайкальском крае до конца 2026 года. Средства были выделены по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Забайкальскому краю одобрена заявка на новый этап программы расселения аварийного жилья в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". <…> Регион получит на эти цели 1 млрд рублей. Глава Забайкалья Александр Осипов в своих социальных сетях уточнил: средства пойдут на переселение 512 человек с площади 10 тыс. кв. м аварийного жилья. <…> Новая региональная адресная программа переселения, по которой одобрена заявка на финансирование, рассчитана до конца 2026 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к федеральным средствам Забайкалье добавит 600 млн рублей из собственного бюджета. Запланировано расселение 24 многоквартирных домов в Чите, Петровске-Забайкальском, поселке Карымское, Забайкальске, Могоче, Чернышевске и Шилке.

Во время прошлого этапа расселения аварийных домов с 2019 по 2025 годы в Забайкалье ликвидировали 53 тыс. кв. метров непригодного жилого фонда.