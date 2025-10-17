Эксперт Мкртчян: резкого роста турпотока в Крым в 2026 году не ожидается

Это объясняется ограничениями на пляжный отдых после ЧП с танкерами в Анапе, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Резкий рост турпотока в Крым, подобный 2025 году, не прогнозируется в 2026 году, так как динамика текущего года объясняется ограничениями на пляжный отдых после ЧП с танкерами в Анапе. Об этом ТАСС заявил вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Крым вырос на анапском факторе. На следующий год фактор Анапы у Крыма исчерпан, потому что ожидается открытие пляжей Анапы, и люди уже не поедут так массово в Крым, как в этом году , - сказал Мкртчян.

Касаемо ситуации на юге России, он отметил, что на турпоток в Сочи, например, повлияла ситуация с возобновлением работы аэропорта Геленджик и открытием аэропорта Сухум. Сочинские отели ждали роста плюс 15%, а получили плюс 5% , - сообщил Мкртчян. Высокий сезон для отельеров Анапы, где действовали ограничения на пляжный отдых, по его словам, был неблагоприятным.

Прогнозируя развитие ситуации в межсезонье, Мкртчян добавил, что высокие показатели турпотока традиционно ожидаются на курортах юга России с развитой инфраструктурой, включая бассейны с подогревом, спа-центры, детские клубы.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в Республику Крым прибыло 6 млн 65 тыс. туристов, что на 16% больше прошлогоднего показателя. При сохранении таких темпов к концу года регион ожидает турпоток чуть более 7 млн человек.