Депутат ГД рассказал, в какие даты граждане смогут получить пенсии в ноябре

График выплат может измениться с учетом праздничного дня 4 ноября и выходных

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. График выплат пенсий в ноябре может претерпеть изменения из-за праздничного дня 4 ноября и выходных, конкретные даты могут отличаться в зависимости от региона и банка, через который происходит доставка пенсий. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Социальный фонд России направит деньги получателям в установленные даты, но с учетом праздничного дня 4 ноября и выходных. Если день выплаты приходится на праздничный или выходной, зачисление произойдет заранее, в ближайший рабочий день. Так, перечисления, запланированные на 4 ноября, будут проведены в пятницу, 3 ноября, а если дата совпадет с субботой или воскресеньем, средства поступят на счета еще до выходных", - отметил он.

Графики доставки могут отличаться в зависимости от региона и банка, через который осуществляется доставка, пояснил Гаврилов. "В Новосибирской области пенсии придут 11 и 21 ноября, в Пермском крае - 7, 14 и 21 числа, в Омской области - 7, 14 и 21 ноября, в Красноярском крае - 14 и 21, а в Вологодской - 10, 11, 14 и 21 числа. В Воронежской области выплаты будут 5, 12, 14 и 21 ноября, в Татарстане - с 12 по 22 число, в Ростовской - 10, 16 и 21 ноября, в Самарской - 14, 17 и 21, а в Свердловской - до 26 ноября включительно. В большинстве регионов первая волна зачислений приходится на вторую неделю месяца, а основная часть пенсионеров получает деньги к двадцатым числам", - указал депутат. В Москве и Московской области городские доплаты также поступят с учетом праздничных дней: обычно перечисления происходят накануне длинных выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства заранее, добавил он.

Тем, кто получает выплаты через "Почту России", пенсии будут доставляться с 3 по 25 ноября, разъяснил парламентарий. "Конкретная дата зависит от графика отделения и маршрута почтальона. Если доставка выпадает на выходной, она проводится заранее. При получении пенсии на дому почтальон приносит деньги лично, а в отделении можно забрать их в кассе при предъявлении паспорта. Если средства не востребованы более шести месяцев, их перечисление приостанавливается - для возобновления потребуется новое заявление", - подчеркнул Гаврилов.

Получатели, которые пользуются банковскими счетами, могут проверить поступление средств через онлайн-банк или мобильное приложение, напомнил он. "Все операции проводятся в течение рабочего дня после зачисления средств Социальным фондом. При необходимости можно сменить способ получения - заявление подается через госуслуги, в МФЦ или региональном отделении СФР. Срок рассмотрения - не более трех рабочих дней", - указал депутат. Уточнить дату выплаты можно в Социальном фонде России, напомнил Гаврилов.