Мэр Кызыла подаст кассацию на решение суда о расторжении трудового контракта

Сагаан-оол подчеркнул, что является патриотом, честен с народом и поэтому не отступит перед трудностями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол обратится в кассационный суд для оспаривания решения Верховного суда Тувы о расторжении с ним трудового контракта. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

В феврале 2025 года Кызылский городской суд частично удовлетворил иск главы столицы республики Ирины Казанцевой и постановил расторгнуть трудовой контракт с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом за неисполнение вопросов местного значения. Сагаан-оол подал апелляцию на это решение суда. Верховный суд региона отменил решение Кызылского городского суда и оставил мэра в должности. После этого Казанцева подала апелляцию, которую выиграла. По решению Верховного суда Тувы трудовой контракт с мэром должен быть расторгнут.

"Идут разбирательства в судах, два местных уровня уже пройдены. Со своей стороны продолжу борьбу за справедливость в вышестоящих судах кассационной инстанции. Я патриот своей Родины и знаю, что перед своим народом я честен, и поэтому не отступлю перед трудностями, искусственно создаваемыми некоторыми людьми", - написал Сагаан-оол.

О деле мэра Кызыла

В декабре 2024 года глава столицы Тувы подала иск в суд о расторжении трудового договора с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. По словам главы города, в столице республики плохо благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, ненадлежащим образом содержатся общественные пространства. Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол заявил, что депутаты городского парламента организовали информационную травлю в отношении него и его команды.

В Кызыле с 2008 года высшим должностным лицом муниципалитета является глава города, одновременно возглавляющий хурал. По итогам конкурса депутаты хурала выбирают мэра (сити-менеджера). Карим Сагаан-оол вступил в должность мэра Кызыла в 2018 году.