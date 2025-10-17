В трех районах Сахалина намерены продлить работу свалок

Срок их эксплуатации закончится в январе 2026 года

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Срок эксплуатации свалок в трех районах Сахалина подойдет к концу в январе 2026 года, их работу необходимо продлить. Об этом сообщил ТАСС министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

"Три свалки твердых коммунальных отходов, расположенные в Долинском, Углегорском, Александровск-Сахалинском районах, функционируют до 01.01.2026 года согласно федеральному закону об отходах производства и потребления", - сказал министр.

В настоящее время касательно этого срока Законодательное собрание Омской области внесло в Госдуму проект закона о внесении изменений в законы об отходах производства и потребления и об охране окружающей среды. Поправки позволят продлить сроки эксплуатации таких свалок до 1 января 2028 года, пояснил Аристархов. Действующих полигонов с исчерпанной вместимостью в области нет.

Всего на территории Сахалинской области функционирует четыре полигона, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, и семь свалок твердых коммунальных отходов. В год в области, сообщил министр, образуется порядка 199 тыс. тонн отходов. В связи с внедрением системы раздельного сбора и увеличением объемов утилизации, объем захоронения отходов сокращается. Кроме того, в регионе планируется создание новых специализированных объектов.