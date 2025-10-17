В Крыму в районе маршрута "Тропа Голицына" сохраняется угроза обвалов скалы

Часть камней продолжает свисать, а на своде скалы над тропой видно множество трещин в породе

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Угроза дальнейших обвалов породы сохраняется после обвала скалы в гроте на эколого-просветительском маршруте "Тропа Голицына" в Республике Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Ранее в октябре министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова сообщила, что обвал на маршруте произошел после ливней. В результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно. Проход к гроту временно закрыт.

"Участок был обследован организацией, специализирующейся на проведении высотных работ. Специалисты сделали выводы, что участок опасен для прохождения туристов, есть угроза дальнейших обвалов. Часть камней еще свисает и видны множественные трещины в породе на своде скалы над тропой. Работы по устранению завалов камней и восстановлению тропы не могут выполняться только силами Судакского лесоохотничьего хозяйства, так как требуют специальных навыков для проведения высотных работ. Будут привлекаться специализированные организации с допусками к опасным работам", - говорится в сообщении министерства.

На маршруте "Тропа Голицина" были установлены предупреждающие таблички об опасности и запрете движения по этому участку, перегорожен проход, а также размещена информация в социальных сетях о запрете движения на части маршрута. Как добавили в Минэкологии, перед началом расчистки завала необходимо провести работы по оборке нависающих камней, расчистить завалы камней на тропе и установить временные ограждения. Затем необходимо провести оценку объемов восстановительных работ и разработать проектно-сметную документацию. В ближайшее время начнется расчистка завалов, однако движение по Тропе Голицына будет ограничено для туристов.

"Тропа Голицына" (Соколиная тропа) - пешеходный туристический маршрут в Крыму, расположенный в окрестностях поселка Новый Свет, недалеко от Судака. Проходит вдоль береговой линии, огибает склоны горы Коба-Кая. Его протяженность составляет около 5,5 км, время прохождения занимает два-три часа в неспешном прогулочном темпе с остановками для фотографий.