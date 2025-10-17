В ЛНР планируют заменить порядка 50 км теплосетей с износом в 70%

В 2025 году провели замену свыше 57 км теплосетей

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Около 48 км сетей теплоснабжения планируют заменить в ЛНР в 2026 году. Износ тепловых сетей в регионе составляет порядка 70%, сетей водоснабжения - 80%. Об этом ТАСС сообщили в региональном Министерстве строительства и жилищного хозяйства.

"В 2026 году территории Луганской Народной Республике рассматривается возможность замены около 48 км тепловых сетей. На территории Луганской Народной Республике износ тепловых сетей составляет порядка 70%, сетей водоснабжения - порядка 80%. В 2025 году проведена заменена свыше 57 км тепловых сетей", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Станиславом Дупленко.

Всего в ЛНР более 780 км теплотрасс, около 1 800 котельных. План подготовки к прохождению отопительного периода 2025 - 2026 в ЛНР выполнен на 86%. Риски срыва поставок твердого топлива (уголь) наисточники теплоснабжения, с целью прохождения отопительного периода 2025-2026 гг. отсутствуют. За 2022 - 2025 годы выполнена установка, капитальный ремонт (реконструкция) более 180 источников тепловой энергии.

По поручению заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина ППК "Фонд развития территорий" возводит в Северодонецке новую котельную. Работы стартовали в текущем году.