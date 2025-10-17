Школы и детсады Евпатории перевели на сокращенный график

Это связано с перебоями со светом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Работа школ и детских садов города Евпатория в Крыму будет вестись по сокращенному графику пребывания детей. Причиной стали перебои в подаче электричества, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Юрьев.

"В связи с перебоями в подаче электроснабжения, которые влекут за собой обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения, сегодня школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания", - проинформировал он.

Юрьев уточнил, что при стабилизации ситуации будет принято решение о полном учебном дне.