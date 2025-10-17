На МКАД автомобильный поток вырос в 33 раза с 1962 года

Для увеличения суточной пропускной способности дорогу несколько раз перестраивали и расширяли

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 1,2 млн автомобилей ежедневно проезжают по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Это в 33 раза больше, чем могла пропустить трасса в 1962 году, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Более 1,2 млн авто проезжают ежедневно по МКАД, это в 33 раза больше, чем могла пропустить первая версия кольцевой дороги в 1962 году. Мы продолжаем развивать дорожно-транспортную инфраструктуру города, чтобы жители могли добираться до нужных точек вовремя и с комфортом. Сегодня есть много удобных альтернатив поездкам на личных автомобилях. Москва активно развивает городской транспорт, появились и новые дороги", - сказал он.

Движение по 109-километровой дороге было открыто в 1962 году. Московское кольцо при сдаче его в эксплуатацию имело 33 двухуровневых развязки в виде клеверного листа. Для пешеходов разметили 46 наземных переходов, на всем протяжении трасса пересекала 12 железнодорожных путепроводов, дважды проходила по мостам над Москвой-рекой и над каналом имени Москвы. Тогда пропускная способность дороги составляла 36 тыс. автомобилей в сутки

Для увеличения суточной пропускной способности МКАД несколько раз перестраивали и расширяли. Переразметка, открытие новых эстакад и съездов на магистраль и расширение трассы временно решали эту проблему, но машин в городе становилось все больше. Сегодня МКАД ежедневно пропускает через себя миллионы автомобилей, являясь важной частью транспортной системы Москвы и Подмосковья.