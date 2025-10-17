Эксперт Радченко: дожди в Крыму благотворно влияют на посевы озимых

В некоторых районах региона недостаточно влаги, отметила замдиректора республиканского НИИ сельского хозяйства по научной работе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Дожди, шедшие в Крыму с начала октября, положительно влияют на состояние посевов озимых культур в условиях засухи, сказала ТАСС замдиректора республиканского НИИ сельского хозяйства по научной работе Людмила Радченко.

"Осадки, однозначно, благоприятно повлияли на посевы, потому что осадки нам нужны. <...> Даже если выпадет и месячная, и двухмесячная нормы, то это абсолютно не помешает, потому что у нас метровый слой [земли] пустой. Нам надо пополнять метровый слой, чтобы к весне у нас были запасы влаги для хорошего развития растений. Поэтому дожди нам еще нужны", - сказала Радченко.

Она отметила, что в некоторых районах Крыма недостаточно влаги, т. к. дожди прошли локально. В некоторых степных зонах осадков и вовсе не было.

Украина в 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. Проблемы с водой в Крыму серьезно ограничивают орошение и полив культур. По данным Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Крыму достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в Крыму наблюдалась гибель яровых и озимых посевов, режим ЧС был введен в 10 районах.