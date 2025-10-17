Писательница Савенкова призвала бороться с владельцами "Миротворца"

Журналист из Луганска выразила обеспокоенность по поводу безопасности своих данных и данных родителей, но подчеркнула, что не намерена прекращать рассказывать о проблеме

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская писательница и журналист из Луганска 16-летняя Фаина Савенкова заявила, что для противодействия украинскому сайту "Миротворец" необходимо бороться не с его зеркальными копиями, а с первопричиной - теми, кто им владеет. Об этом она рассказала ТАСС.

"Сайт ("Миротворец" - прим. ТАСС) очень тяжелая вещь, с точки зрения того, что можно сделать множество "зеркал", и ничего не поделать с этим. То есть формально сайт заблокируют, все сделают, но "зеркала" останутся. Поэтому тут, мне кажется, важно с первопричиной самой бороться, то есть, обращаться к тем, кто этим сайтом владеет", - сказала она.

Она также выразила обеспокоенность по поводу безопасности своих данных и данных родителей, но подчеркнула, что не намерена прекращать рассказывать о проблеме.

Юная писательница направляет письма руководству глобальных социальных сетей, включая Telegram и соцсеть X (запрещена в РФ), но не с расчетом на ответ со стороны их владельцев, а для информирования жителей Запада о ситуации с сайтом "Миротворец" (включен РФ в список запрещенных) и ситуации на Донбассе. "Я пишу в большинстве их в основном для обычных жителей Европы, Америки, чтобы они узнавали о ситуации, о "Миротворце", - сказала Савенкова.

Она отметила, что детскому восприятию доверяют больше, поскольку дети представляются "не испорченными" людьми, которые говорят правду.

Савенкова была внесена в базу "Миротворца" в 2021 году, юной писательнице на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.