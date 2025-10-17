В Новосибирской области подняли со дна затонувший в 1948 году автомобиль ЗИС-5

Грузовик планируют установить на мемориал труженикам тыла

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Грузовик ЗИС-5, который был одним из основных транспортных средств Красной Армии во время Великой Отечественной войны, подняли со дна озера в Новосибирской области. Автомобиль затонул в 1948 году, теперь его планируют установить на мемориал труженикам тыла, сообщили в Центре ГО, ЧС и ПБ региона.

"В Карасукском районе завершена беспрецедентная операция по подъему со дна озера Хорошее легендарного автомобиля ЗИС-5, затонувшего в 1948 году. Спасатели применили передовой метод крепления, разместив транспортное средство под плавучей платформой для безопасной транспортировки", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что спасатели-водолазы Куйбышевского поисково-спасательного отряда провели сложнейшие работы под водой. После остроповки они произвели перенос креплений для фиксации машины под понтоном. Это позволило равномерно распределить нагрузку и сохранить хрупкий корпус автомобиля. Работу осложняли условия ограниченной видимости. После фиксации конструкцию отбуксировали к берегу с помощью баркаса, где впоследствии с помощью лебедки подняли на берег. Планируется, что ЗИС-5 отреставрируют и установят на мемориале труженикам тыла.

ЗИС-5 - советский грузовой автомобиль грузоподъемностью 3 т, за что был прозван "трехтонкой". Он является вторым по массовости производства грузовиком 1930-40-х гг., обогнал его только ГАЗ-АА - знаменитая "полуторка".

Грузовик ЗИС-5 являлся одним из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Он выпускался с 1933 по 1948 на автомобильном заводе имени И. В. Сталина. В 1934-1948 гг. только на московском ЗИСе было выпущено 571 199 автомобилей ЗИС-5 с модификациями. Всего было разработано 25 модификаций, из которых 19 были поставлены на производство. Именно на одной из модификаций машины летом-осенью 1941 года были размещены первые установки реактивного залпового огня "Катюша".