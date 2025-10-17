На Ямале организовали реверсивное движение из-за непогоды

В регионе ожидаются переменная облачность, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, дождь и мокрый снег

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Движение колоннами в реверсивном режиме организовано на участке дороги Пуровск - Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

"Из-за неблагоприятных погодных условий на участке Пуровск - Коротчаево движение организовано колоннами в реверсивном режиме. Первая колонна формируется со стороны Пуровска", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в течение дня на Ямале ожидаются переменная облачность, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, дождь и мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с. Днем - до плюс 4 градусов, ночью похолодает до минус 9 градусов.