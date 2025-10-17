В РФ ликвидировали сеть абонентских терминалов пропуска трафика мошенников

Коммуникационная система работала в 11 регионах, подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Силовики пресекли работу сети абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась для телефонного мошенничества и заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Деятельность криминального синдиката пресекли мои коллеги из БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий - прим. ТАСС) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и полицейскими из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей. Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, коммуникационная система функционировала на территории 11 регионов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами РФ. Они через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса. Соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью устанавливаемых сим-карт, либо без их физического присутствия.

"Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать преступления. В частности, телефонные мошенничества и заведомо ложные сообщения об актах терроризма", - пояснила представитель ведомства.

В результате обысков оперативники обнаружили 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Часть изъятых сим-карт проходит как улика по 30 уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 207 УК РФ.

"В подразделения полиции доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - отметила Волк. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов в соответствии со статьей 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Также проводится проверка правомерности оформления изъятых сим-карт.