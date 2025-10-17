Лидию Федосееву-Шукшину выпишут 20 октября после проведения коронарографии

Лидия Федосеева-Шукшина © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается в больнице после коронарографии и чистки сосудов, ее планируют выписать 20 октября. Об этом в беседе с ТАСС рассказала дочь артистки Ольга.

"Это самая распространенное исследование сосудов сердца, называется коронарография - рентгено-контрастное исследование сосудов сердца, оно проводится в разном возрасте. Ей провели это исследование, почистили сосуды, закрепили результат. В понедельник я ее заберу домой и буду наблюдать", - сказала собеседнца агентства.

По словам дочери артистки, последнее время ее мучила одышка при ходьбе, и патронажный медик вовремя направил ее в больницу для дальнейшего исследования. "Нужно было сделать это гораздо раньше. Но сейчас она чувствует себя замечательно, все хорошо", - сказала Ольга Шукшина.

10 октября Федосеева-Шукшина была госпитализирована для планового обследования. Дочь отметила, что оно продлится от трех до пяти дней.