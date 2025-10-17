В Киеве и некоторых областях Украины вновь ввели аварийные отключения света

Указание о графиках в Кировоградской и Сумской областях выдала национальная энергетическая компания "Укрэнерго"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения электричества вновь ввели в Киеве и еще нескольких регионах на северо-востоке и в центральной части Украины.

Как сообщили в местных энергокомпаниях, аварийные графики применяются по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Кировоградской и Сумской областях. В Полтавской и Харьковской вводятся ограничения потребляемой мощности для промышленности.

О введении аварийных отключений в Днепропетровской области предупредило местное отделение компании "ДТЭК". Плановые графики продолжают действовать в Черниговской области, где они были введены 1 октября.

Многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. В последние дни аварийные отключения происходят дважды в день в часы пиковых нагрузок.