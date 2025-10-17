Кожемяко: число детей в интернатах Приморья сократилось на 24%

Их расселяют и возвращают в семьи, отметил глава Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Число детей, находящихся в интернатах Приморского края, сократилось на 24%. Об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"Через ваш фонд у нас получили поддержку 40 семей. Ваши практики позволяют нам сокращать количество детей, оставшихся без попечения родителей. За время нашей общей работы количество детей в интернатах Приморья снизилось на 24%. Детей расселяем, возвращаем в семьи, в том числе, через многофункциональные семейные центры", - передает слова губернатора пресс-служба правительства Приморья.

Кожемяко уточнил, что через многофункциональные центры прошли уже 600 человек, в этом году новые центры будут открыты в Дальнереченске и Лесозаводске. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется детям ветеранов СВО, при потере главы семьи предоставляются квартиры.

"Главный показатель нашей работы - процент попадания детей в учреждения сейчас значительно ниже. Новый проект "Вызов" расширил возможности помощи семьям. Здесь у вас хорошие результаты, наблюдается сокращение количества детей в учреждениях: в прошлом году их было 1 600, в этом уже 1 100. Мы были в Артёме, Находке, нескольких селах. Видим, насколько активно идут преобразования в этой сфере. Но пока есть дети в учреждениях, нам есть над чем с вами работать", - отметила Львова-Белова.

Олег Кожемяко после встречи поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов уделять особое внимание возвращению детей в семьи.