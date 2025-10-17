В Евпатории полностью восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В ближайшее время вода появится во всех районах города

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Электроснабжение в курортной Евпатории полностью восстановлено после удара по электроподстанциям Республики Крым беспилотниками ВСУ, написал глава Евпатории Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

Утром Юрьев сообщил, что работа школ и детских садов будет вестись по сокращенному графику. Причиной стали перебои в подаче электричества. Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло сообщала, что, по информации диспетчера Сакского РЭС, произошло аварийное отключение на подстанции.

"На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории", - написал Юрьев.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Республике Крым, идут восстановительные работы. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк предупреждал о возможных перебоях и локальных отключениях электроснабжения.