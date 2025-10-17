В Подмосковье свыше 2,3 млн жителей привились от гриппа

Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления и в мобильном комплексе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сезонная вакцинация от гриппа в Московской области с начала текущего года охватила свыше 2,3 млн человек. Поставить прививку от вируса можно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Уже более 2,3 млн человек в Подмосковье сделали такой выбор", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления и в мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.

Отмечается, что перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.