Горожане проголосуют за имя для дельфиненка из "Москвариума" на ВДНХ

Он находится в отличном состоянии и большую часть времени проводит рядом с матерью, но уже начинает проявлять самостоятельность

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Жители столицы смогут принять участие в голосовании по выбору имени для детеныша черноморской афалины, который в сентябре родился в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Оно стартовало в проекте "Активный гражданин".

"Малыш подрастает, и настало время дать ему имя. Специалисты "Москвариума" предлагают несколько вариантов: Скай - переводится с английского как "небо" и символизирует легкость и спокойствие. Флиппи - краткая форма греческого имени Филипп, олицетворяет не только физическую силу, но и лидерские качества", - говорится на странице голосования.

Кроме того, можно выбрать варианты Сильвер, что означает "серебро, серебристый" и символизирует благородство и грацию, Каспер, происходящий от персидского Джаспер - хранитель сокровищ. А также Мотя - краткая форма имени Матвей.

Отмечается, что дельфин находится в отличном состоянии и большую часть времени проводит рядом с матерью, но уже начинает проявлять самостоятельность. Это важный этап в развитии его навыков: двигательных и ориентации в пространстве. По характеру дельфиненок отличается спокойствием и внимательностью, он с интересом и без лишней суеты исследует окружающий мир, наблюдая не только за другими дельфинами, но и за людьми. А гости "Москвариума" могут увидеть его через смотровое окно в общем бассейне.

Активные граждане уже выбирали имя для дельфина из "Москвариума". В 2024 году москвичи назвали его Лаки.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тыс. особей. Афалины являются самыми крупными представителями черноморских дельфинов: длина их тела может достигать 3 м, а масса - 350 кг.