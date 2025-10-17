Глава МВД Италии пообещал максимальную охрану журналисту, чью машину подорвали

Маттео Пьянтедози пообещал, что полиция займется расследованием нападения на Cигфридо Рануччи

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Итальянскому журналисту Cигфридо Рануччи и его близким будет обеспечена охрана после инцидента с подрывом его автомобиля. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

"Правоохранительные органы займутся расследованием, я распорядился усилить меры по обеспечению безопасности Рануччи", - приводит слова министра агентство ANSA.

Ранее сам журналист, который занимается громкими расследованиями и ведет программу Report на государственном телевидении Rai, сообщил о подрыве своего автомобиля перед домом, где он живет, на южной окраине Рима. При взрыве значительные повреждения получил не только его автомобиль, но и машина его дочери. Он уже подал в полицию соответствующее заявление, к расследованию привлечены подразделения по борьбе с терроризмом, сообщила радиостанция Radio-1.

Рануччи, который неоднократно оказывался в центре скандалов из-за тем, расследуемых в его программах, получал многочисленные угрозы. "Теперь надо понять, насколько эти угрозы носят серьезный характер", - сказал он радиостанции.

Представители руководства Италии, включая премьер-министра Джорджу Мелони, выразили солидарность и слова поддержки журналисту, осудив "подобные акты устрашения, подрывающие принципы свободы слова и информации, которые являются основой демократии".