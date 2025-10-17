В ЦРПТ рассказали, у каких товаров россияне чаще всего проверяют качество

Большинство сканирований приходится на одежду, молочные продукты, пиво и табачную продукцию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россияне чаще всего проверяют через приложение "Честный знак" качество, безопасность и подлинность одежды, молока и молочной продукции, пива и табачной продукции. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

"Больше всего сканирований с начала года пришлось на одежду (18,4 млн), молоко и молочные продукты (18,2 млн), пиво (12,4), табачную продукцию (10,8 млн), безалкогольные напитки (10,3 млн), воду (7,1 млн), обувь (4,7 млн) и лекарства (4 млн). Также россияне проверяли БАДы (3,8 млн), парфюмерию (1,8 млн), шины (1,4 млн) и алкоголь (1,15 млн). С помощью приложения с начала года пользователи просканировали 725 тыс. шуб и изделий из меха, 387 тыс. велосипедов и 206 тыс. фотоаппаратов", - говорится в сообщении.

Сейчас через приложение можно проверить подлинность продукции в 33 товарных категориях - для этого необходимо навести сканер в приложении на код "Честный знак", который присутствует на всей маркируемой продукции.

По данным ЦРПТ, с января 2025 года через сервис было проверено свыше 100 млн товаров - на 38% больше, чем за три квартала 2024 года. С момента запуска приложения "Честный знак" россияне с его помощью отсканировали 370 млн единиц продукции, чтобы убедиться в ее легальности и безопасности. Лидерами по числу проверок остаются крупнейшие города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону - на них приходится около 40% всей активности.

Через встроенную систему обратной связи пользователи приложения направили 283 тыс. сообщений о нарушениях - от отсутствия маркировки до попыток продажи просроченной продукции. Наиболее частые жалобы касаются молочных товаров, табака и непромаркированной одежды, а также случаев несоответствия описания на упаковке данным в системе маркировки. Все обращения проверяются и в случае подтверждения направляются в Роспотребнадзор и правоохранительные органы, отметили в центре.