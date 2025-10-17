В Красноярске ввели режим "черного неба"

Он продлится до 19:00 20 октября

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", ввели в Красноярске, сообщил в своем Telegram-канале министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

"В Красноярске с 19:00 (15:00 мск) сегодняшнего дня начинает действовать режим НМУ. <…> Он продлится до 19:00 20 октября. Инспекторы экологического надзора министерства экологии края перешли на усиленный режим работы. Особое внимание уделят контрольно-надзорным мероприятиям в отношении промышленных предприятий", - написал Часовитин.

Также с 17 октября режим НМУ был введен в двух городах Хакасии - Абакане и Черногорске.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.