Оксимирона оштрафовали на 120 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Рэпер не представил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге трижды оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера Мирона Федорова (включен в реестр иностранных агентов, творческий псевдоним - Oxxxymiron) за непредставление в Министерство юстиции отчетов о своей деятельности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга три раза привлек к административной ответственности иноагента Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей за каждое правонарушение", - говорится в сообщении.

Как следует из протоколов, Федоров не представил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы.

В реестр иностранных агентов Федоров был включен в октябре 2022 года. Музыкант уже неоднократно был оштрафован за нарушения закона об иноагентах. Кроме того, в декабре 2022 года суд наложил на него штраф по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России, а в январе 2023 года - за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны в песне "Ойда" (позднее песня была запрещена к распространению в России).