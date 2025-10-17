В ДНР наладили водообеспечение в лаборатории, где проводят медисследования

Также в регионе продолжается работа по повышению качества медицинских услуг

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) в условиях дефицита воды наладили обеспечение этим ресурсом и реагентами в мариупольской лаборатории на базе Больницы интенсивного лечения, которая проводит медицинские исследования и диагностику для всего юга региона, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"За девять месяцев этого года здесь выполнили около 1,6 млн исследований. В условиях дефицита воды обеспечили диагностический центр резервуарами и насосами для стабильного водообеспечения. Кроме того, есть трехмесячный запас реагентов, что позволяет проводить исследования без перебоев даже при увеличении нагрузки", - написал Пушилин.

Он уточнил, что лаборатория оснащена современным оборудованием, в работе используются новые технологии. Благодаря специальной информационной системе результаты анализов автоматически поступают лечащим врачам. "Помимо этого, внедрили систему пневмопочты. Она доставляет биоматериал и образцы из отделений стационара максимум за полторы минуты. За счет этого ускорена диагностика, а медперсонал освобожден от рутины. Это особенно важно в экстренных случаях", - отметил глава региона.

Он также сообщил, что в ДНР продолжается работа по повышению качества медицинских услуг, в частности, в декабре завершается строительство нового модульного приемного отделения на базе Республиканской клинической больницы им. М. И. Калинина в Донецке. Ранее президент России Владимир Путин в ней открыл сердечно-сосудистый центр. Также до конца года планируется открыть новый сосудистый центр в Макеевке. "Всего к 2030 году отремонтируем 123 медицинских учреждения и построим 96 ФАПов", - подытожил Пушилин.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.