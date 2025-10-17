Хабаровск накрыло сильным дымом из Китая и ЕАО
Редакция сайта ТАСС
09:26
ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Сильное задымление отмечается в Хабаровске, воздушные массы принесло со стороны Китая и Еврейской автономной области. Об этом сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.
В городе упала видимость, в воздухе едкий запах гари.
"С юго-западными и западными потоками воздуха со стороны Китая и Еврейской автономной области поступает воздушная масса, насыщенная дымом", - сообщили в Гидрометцентре.
В течение ночи в Хабаровске будет идти мокрый снег и снег. Синоптики ожидают очищения воздуха за счет выпадения осадков.