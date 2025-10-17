"Диалог регионы": более 60% россиян хотя бы раз верили фейку

Чаще всего респонденты сталкиваются с фейками на тему СВО, благосостояния граждан, а также с недостоверными политическими новостями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Большинство россиян говорят, что хотя бы раз верили фейку. Около 75% опрошенных встречали недостоверную информацию в социальных сетях, свидетельствует исследование АНО "Диалог регионы", результаты которого поступили в ТАСС.

Согласно результатам опроса, 64% россиян хотя бы раз верили фейку. При этом 33% опрошенных сообщили, что это происходило 1-2 раза, 20% - до десяти раз, а 11% признались, что верят постоянно.

Также данные опроса АНО "Диалог регионы" показали: 64% респондентов уверены, что способны отличить реальную новость от фейка. Однако лишь 27% при этом считают, что их знакомые и коллеги способны понять, где правда, а где дезинформация.

По данным опроса, 85% россиян в зависимости от ситуации могут проверять информацию на достоверность. Чаще всего они делают это, сравнивая данные из нескольких источников (68%). Более трети из них проверяют информацию через поисковые системы или обращаются ко мнению экспертов. О фактчекинге знают 51% опрошенных.

Какие фейки встречают россияне чаще всего

В социальных сетях фейки встречали 75% опрошенных, из них 55% сталкиваются с недостоверной информацией в своих лентах не реже раза в неделю. "Этот показатель продолжает снижаться и вновь достиг минимального уровня с 2021 года" ,- отметили авторы исследования.

Чаще всего респонденты сталкиваются с фейками на тему СВО (26%), благосостояния граждан (23%), а также с недостоверными политическими новостями (15%). Разоблачения фейков встречали 68% респондентов, из них более трети видят опровержение на ТВ (35%), в Telegram-каналах (27%) и на официальных сайтах органов власти (26%).

При этом 73% респондентов считают, что фейки опасны. Больше всего людей беспокоит, что сфабрикованные новости могут формировать ложное восприятие действительности (25%), дестабилизировать общество (12%), создавать панику и повышать тревожность (10%).

Опрос проводился с 11 по 18 сентября, опрошено 3 600 человек от 18 лет и старше.

О предстоящем форуме

29 октября в Москве состоится третий международный форум "Диалог о фейках 3.0", который пройдет в рамках Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО. На мероприятии эксперты расскажут о современных методах фактчекинга, которые помогут отличить реальные новости от сфабрикованных.