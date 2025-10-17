Поврежденный обломками БПЛА дом в Ростове-на-Дону восстановили досрочно

Ремонт кровли и фасада велся по отдельному плану

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Дом в центре Ростова-на-Дону, поврежденный во время атаки БПЛА в августе, восстановили досрочно - спустя два месяца. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

"В Ростове-на-Дону завершены восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Лермонтовской, пострадавшем от атаки БПЛА 14 августа", - говорится в сообщении.

Ремонт кровли и фасада велся по отдельному плану. Фонд капитального ремонта в конце августа заключил договор подряда - все строительно-монтажные работы выполнены досрочно.