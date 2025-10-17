Путин 17 октября может принять участие в мероприятиях к 20-летию RT

Это будет вторая половина дня, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, может выступить на торжественном мероприятии по случаю 20-летия телеканала RT. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не исключаем, что в честь 20-летия телеканала [RT] Путин выступит на торжественном мероприятии", - указал представитель Кремля. "Это будет вторая половина дня", - уточнил Песков в ответ на вопрос, когда можно ожидать мероприятие.