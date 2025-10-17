Юлия Барановская перенесла две операции в больнице Салехарда

Телеведущей стало плохо во время съемок проекта "Большие семьи большой страны"

Юлия Барановская © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали в Салехарде, где ей провели две полостные операции. Об этом ТАСС сообщил ее агент Петро Шекшеев.

Он подтвердил, что телеведущей стало плохо "во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале". Шекшеев добавил, что Барановскую доставили в больницу Салехарда. Там ей провели две полостные операции. Агент подчеркнул, что благодаря вмешательству врачей "самое сложное уже позади". Состояние Барановской стабилизировалось. Телеведущая "идет на поправку".

Шекшеев также добавил, что рядом с Барановской находятся ее близкие - мать, сын, друзья и члены ее команды. Агент резюмировал, что не уполномочен комментировать диагноз телеведущей, при этом подтвердив, что произошедшее связано с давним хроническим заболеванием, "связанным с последствиями после родов".