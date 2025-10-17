В Подмосковье назвали самый востребованный месяц для заключения брака в 2026 году

В пресс-службе министерства социального развития региона сообщили, что больше всего заявлений подали на июнь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. пар подали заявления на заключение брака в Московской области на следующий год, самыми популярными датами для свадьбы стали 6 и 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"Подмосковье - один из лидеров по выездным регистрациям брака и пары уже бронируют даты на следующий год. Отмечу, что на 2026 год подано более 3,5 тыс. заявлений, а самыми популярными остаются конечно же летние месяцы - июнь и август, когда в регионе особенно много живописных площадок, парков, усадеб для проведения церемоний", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что самой востребованный датой 2026 года стало 26 июня - на этот день подано более 450 заявлений. Чуть менее популярно 6 июня - связать себя узами брака в этот день планируют чуть более 400 пар. Кроме того, 20 июня уже планируют расписаться около 200 пар.

Отмечается, что подать заявление на регистрацию брака можно через региональный портал госуслуг или очно в МФЦ.